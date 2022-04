Lega e Forza Italia si accordano: sarà un ticket Cascio-Scoma

Lo annunciano i coordinatori Nino Minardo e Gianfranco Miccichè

PALERMO – Un ticket con Francesco Cascio sindaco e Francesco Scoma vicesindaco. A lanciare l’asse Lega- Prima l’Italia e Forza Italia per Palermo sono i coordinatori dei due partiti Nino Minardo per il Carroccio e Gianfranco Micciche’ per gli azzurri con una nota congiunta.

Si tratta spiegano i due dell’accoppiata che “vincera’ a Palermo risollevando la città dal disastro finanziario e sociale in cui è precipitata negli ultimi 5 anni”.

La scelta condivisa dalla Lega Prima l’Italia e da Forza Italia “sancisce la fine di settimane di sterili polemiche – si legge nella nota che prosegue: – consente di avviare in tempo una campagna elettorale convincente e di alto livello”.

Per Miccichè e Minardo si tratta di “una scelta che unirà ancora di più il centrodestra evitando frammentazioni autolesionistiche e incomprensibili per i cittadini. Ai palermitani – affermano – servono forma e sostanza per rigenerarsi assieme alla loro città con amministratori validi, esperti, preparati”.

“Il futuro vicesindaco Francesco Scoma – continua la nota – , che ringraziamo in particolare per il grande senso di responsabilità, e il futuro sindaco Francesco Cascio sono le figure che garantiranno la rinascita di Palermo nel segno del buon governo. Facciamo un appello a tutti i nostri alleati – è la conclusione – affinché convergano su un progetto del centrodestra unitario e vincente perché questo è ciò che ci chiedono i palermitani.

Cascio: “Felice che stia prevalendo senso di responsabilità”

“Sono felice che stia prevalendo senso responsabilità dei partiti, Palermo ha bisogno di una coalizione ampia non solo per vincere le elezioni, parte più semplice, ma soprattutto per governare la città con una squadra di gente capace che la animi e che abbia collegamenti politici con i partiti che governano il Paese. E’ stato bravo e coraggioso Gianfranco Miccichè a gettare il cuore oltre ostacolo e rimuovere le acque di quella che sembrava una palude. Auspichiamo di potere ampliare un po di più l’alleanza. Adesso si comincia”. È il commento rilasciato all’Ansa da Francesco Cascio (Fi), candidato sindaco a Palermo di Forza Italia e Lega-Prima l’Italia. “Venerdì prossimo – aggiunge Cascio – contiamo di presentare la mia candidatura, il perimetro dell’alleanza e l’idea sul programma di governo”.

Caronia: “Ora il programma per la rinascita della città”

“Appena ieri avevo invitato la coalizione di centrodestra a fare sintesi e oggi finalmente, facendo prevalere il bene di Palermo e non i personalismi, anche la nostra coalizione ha una proposta da offrire ai palermitani. Cascio sindaco e Scoma vice è la migliore risposta politica a chi dall’altra parte ci tacciava di non sapere decidere. Sappiano gli alleati di Orlando, voglio essere franca anche io , che i palermitani si opporranno alla restaurazione di un sistema che ha portato letteralmente al collasso la mia amata Palermo”. Lo dice la deputata regionale di Prima l’Italia-Lega, Marianna Caronia. “Ora è il momento di stilare il nostro programma con le nostre idee per ‘La rinascita’ – aggiunge – Dobbiamo dire agli elettori cosa vogliamo fare, dove vogliamo intervenire nei primi 100 giorni e a medio termine. Palermo da troppo tempo aspetta di riprendere il proprio ruolo di guida dell’intera regione”.