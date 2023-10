Tocca un filo elettrico e prende la scossa: bimba di 3 anni finisce in ospedale

È successo nel quartiere Zen

PALERMO – Una bimba di 3 anni ha toccato un filo elettrico ed ha preso la scossa. È successo nel quartiere Zen di Palermo. La piccola è stata portata al pronto soccorso pediatrico di Villa Sofia. I medici dopo gli accertamenti, hanno escluso gravi conseguenze.

Il fatto

La bimba stava giocando a piedi scalzi in via Costante Girardengo. La madre è intervenuta subito riuscendo a staccare la figlia dal filo elettrico.

I soccorsi

Sono intervenuti gli agenti delle volanti e del commissariato San Lorenzo che hanno individuato il filo elettrico e richiesta l’intervento di una squadra di Amg per effettuare delle verifiche.

Le indagini

Quel filo non apparteneva all’impianto di illuminazione. Sono in corso indagini per verificare se si possa trattare di un allaccio abusivo fatto tra i casermoni dello Zen.