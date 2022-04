Palermo: torna ‘ConFormazioni’, il festival giunge alla sesta edizione

Fino al primo maggio nei principali luoghi del centro storico di Palermo

PALERMO – ‘ConFormazioni’, il festival internazionale dedicato alla danza e ai linguaggi contemporanei, ideato e diretto da Giuseppe Muscarello, dopo il difficile contesto che ha circoscritto l’ultimo biennio pandemico, giunge alla sua VI° edizione; mantenendo sempre la sua cifra identitaria, ovvero il forte legame fra il panorama artistico culturale nazionale e internazionale. Il festival a Palermo dal 25 aprile al 1 maggio ospiterà, come di consueto, artisti tra i più significativi del panorama della danza nazionale e internazionale per sette giorni di spettacoli, workshop, laboratori e incontri; una programmazione che ha visto il sostegno di MiC, Ministero della Cultura, Comune di Palermo e Assessorato alle CulturE e la collaborazione di Teatro Massimo, Teatro Biondo, Spazio Franco, a cui si aggiunge quest’anno la Rizzuto Gallery. Luoghi peculiari dove si snoderanno i vari eventi di questa edizione.

“ConFormazioni arriva alla sua sesta edizione con la volontà di continuare a coltivare il legame profondo col patrimonio culturale della città di Palermo, riportando gli spettacoli nei luoghi peculiari del centro storico per risvegliare e approfondire la relazione col pubblico di cittadini e turisti, nutrendo quella che è sempre stata la sua missione principale e proiettandosi oltre il difficile contesto che ha circoscritto l’ultimo biennio pandemico” afferma Giuseppe Muscarello.

Il festival porta in città le realtà di punta della scena nazionale della danza contemporanea, aprendosi sempre di più anche agli altri generi artistici come la musica e l’arte. Dal premio Ubu per la danza MK, per la prima volta a Palermo, a Enzo Cosimi, tra i coreografi e registi italiani più autorevoli; dai coreografi Manfredi Perego, Giovanna Velardi, Daniele Ninarello a Cristina Donà, voce originale del rock di matrice mediterranea, al musicista e compositore Saverio Lanza.O ancora la Babel Crew e lo spettacolo di Sicurella/Bovì/Messina.

Da segnalare anche il programma di workshop che confermano l’attenzione alla formazione da sempre centrale nel progetto ConFormazioni. Gli spettacoli della sesta edizione del festival verranno inaugurati nella giornata del 26 aprile da Moto Cangiante, una performance ispirata alla mostra personale Berliner Blau di Antonio Catelani– in replica anche il 30 aprile – con i danzatori Michael Incarbone e Danilo Smedile sulla musica di Gianni Gebbia, un connubio tra danza, musica e pittura che si realizza in una congiunzione di linguaggi. Il 27 aprile alle 15 invece, a rafforzare la sinergia tra azione artistica, spettatori e città, il consueto evento urbano aperto al pubblico e gratuito, sulla scalinata del Teatro Massimo, questa volta con la performance Massimo equilibrio di Manfredi Perego. Nello stesso giorno arriva per la prima volta al festival Cristina Donà, voce tra le più originali del rock di matrice mediterranea, divenuta prima punto di riferimento e poi figura ispiratrice per le nuove generazioni di musicisti italiani. Per Conformazioni l’artista presenta, con un doppio appuntamento mercoledì 27 aprile alle ore 18 e in replica alle ore 21 alTeatro Biondo – Sala Strehler, Perpendicolare, spettacolo nato da una collaborazione con il coreografo Daniele Ninarello, e il musicista Saverio Lanza.

Per consultare il programma completo www.muxarte.com e i canali social del festival (facebook e instagram).