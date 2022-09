Palermo, torna il camper della prevenzione dell’Asp

Dopo le 72 tappe in provincia il 17 settembre l'open day itinerante sarà a Mondello

PALERMO – Tornano a Palermo, in occasione di Best Insanitas, i camper della prevenzione dell’Asp per una giornata all’insegna degli screening oncologici e delle vaccinazioni. Dopo le 72 tappe in provincia, sabato prossimo 17 settembre l’Open Day Itinerante dell’Azienda sanitaria del capoluogo sarà a Mondello dove nella piazza del paese sarà allestito il villaggio della salute.

Dalle 9.30 alle 16.30 ci sarà la possibilità di effettuare esami, ricevere la somministrazione del vaccino (anche quello bivalente) o di effettuare una delle operazioni amministrative che solitamente vengono garantite negli uffici dell’Asp.

Gratuitamente e senza bisogna di prenotazione sarà possibile aderire: allo screening del tumore della mammella per donne di età compresa tra 50 e 69 anni (mammografia a bordo del camper); screening del cervicocarcinoma (HPV Test e Pap Test a bordo dell’ambulatorio mobile per donne di età compresa tra 25 e 64 anni di età) e screening del tumore del colon retto (distribuzione del Sof Test per la ricerca del sangue occulto nelle feci, persone di età compresa tra 50 e 69 anni).

Come in tutte le tappe dell’Open Day Itinerante sarà allestito anche a Mondello un “Punto vaccinale occasionale”, sia per le somministrazioni anticovid (anche domiciliari), sia per le vaccinazioni tradizionali (obbligatorie o raccomandate), e cioè Anti HPV; Anti Meningococco B; Anti Meningococco ACWY; Anti Difterite, Tetano, Pertosse a; Polio; Anti Morbillo, Parotite, Rosolia e Varicella. Per queste ultime si invitano gli utenti a presentarsi muniti del tesserino di vaccinazione.

Attivo anche uno sportello amministrativo per andare incontro ad ogni esigenza dell’utenza.