 Palermo, torna in funzione l’impianto di illuminazione di via Emilia
Palermo, torna in funzione l’impianto di illuminazione di via Emilia

L'intervento di potatura del Comune e le verifiche di Amg Energia
PALERMO
di
PALERMO – Torna in funzione l’impianto di pubblica illuminazione di via Emilia. Dopo la potatura degli alberi, effettuata dall’ufficio Verde urbano del Comune, gli operatori della direzione Pubblica illuminazione e Verifiche di AMG Energia hanno potuto avviare un intervento di manutenzione ad ampio raggio sull’illuminazione, che ha consentito la riparazione di due guasti e l’esecuzione di attività di ripristino puntuali su singoli centri luminosi.

I lavori, appena conclusi, hanno riguardato la riaccensione di alcuni centri luminosi nel tratto compreso tra via Empedocle Restivo e via Liguria, la sostituzione di corpi illuminanti danneggiati dal movimento delle fronde e la riparazione di due guasti nel tratto compreso tra via Liguria e viale Campania e ad angolo con viale Campania.

“L’intervento che ha riguardato via Emilia conferma quanto sia importante lavorare con una logica di sistema – dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici, Totò Orlando –. L’azione dell’amministrazione cittadina è incisiva, sta riguardando più fronti ed è fondamentale la sinergia con le aziende partecipate, in questo caso con AMG Energia”.

