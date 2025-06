Palermo, torna in vigore lo stop alle carrozze nelle ore più calde

L'assessore Ferrandelli: "Continueremo a vigilare per il benessere animale"

PALERMO – È rientrata in vigore da ieri, venerdì 6 giugno, e per il periodo estivo l’ordinanza che prevede lo stop alle carrozze trainate da cavalli nelle ore più calde della giornata.

Il provvedimento impone, inoltre, di rispettare la sosta obbligatoria di 15 minuti, ogni due ore, per una giornata di lavoro (non più lunga delle sette ore) e l’obbligo di docciatura e spugnatura dei cavalli nei punti di ristoro idrico istituiti l’anno scorso dal Comune di Palermo.

“Continueremo a vigilare per garantire il benessere animale e saremo impegnati con la Polizia Municipale a far rispettare le prescrizioni con attività di monitoraggio soprattutto delle carrozze abusive (dieci sequestrate e 2 confiscate nei mesi scorsi)”, spiega l’assessore Fabrizio Ferrandelli.

“L’anno precedente, l’emissione di questa ordinanza che riproponiamo fino a settembre, ci ha liberato da episodi scandalosi di cavalli stramazzati al suolo verificatesi negli anni precedenti. Continua, inoltre, da parte nostra il confronto con la Motorizzazione e il Ministero dei trasporti, gli approfondimenti normativi circa le difficoltà da superare per omologare e immatricolare carrozze elettriche ancora non presenti in Italia, così da sostituire definitivamente le carrozze trainate dai cavalli”, conclude Ferrandelli.