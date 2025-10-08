Palermo, tornano le giornate del Fai: visitabili 4 gioielli del capoluogo

Sabato 11 e domenica 12 ottobre

PALERMO – Saranno quattro i luoghi protagonisti delle Giornate FAI d’Autunno 2025 in programma sabato 11 e domenica 12 ottobre nel capoluogo siciliano. Torna per la quattordicesima edizione l’evento di piazza che il FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano ETS dedica ogni autunno al patrimonio culturale e paesaggistico del Paese.

“La Sicilia – dice il presidente regionale FAI Sabrina Milone – custodisce un patrimonio culturale immenso e straordinariamente ricco. Grazie all’impegno costante dei volontari, luoghi sconosciuti o abbandonati sono tornati all’attenzione del pubblico, cambiando in molti casi il proprio destino”. I luoghi visitabili a Palermo sono l’Oratorio dei Bianchi, un tripudio di decorazioni che raccontano il genio di Giacomo Serpotta e della sua scuola.

Orari visite: sabato 11 ottobre dalle 10:00 alle 18:00 (ultimo ingresso 17:30) e domenica 12 dalle 10:00 alle 18:00 (ultimo ingresso 17:30); Porta Nuova e la Cavallerizza di Palazzo dei Normanni (presso il Comando Militare Esercito Sicilia). Orari visite: sabato10:00 – 18:00 (ultimo ingresso 17:30) e domenica 10:00 – 18:00 (ultimo ingresso 17:30).

E ancora la caserma “Giuseppe Cangialosi” in via Cavour 2. Orari visite: sabato 10:00 – 18:00 (ultimo ingresso 17:30) e domenica 10:00 – 18:00 (ultimo ingresso 17:30) e infine il teatro Politeama Garibaldi visitabile sabato dalle 10:00 alle 18:00 e domenica dalle 10:00 alle 18:00.