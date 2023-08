Corini: “Bilancio del ritiro positivo, lo spirito è quello giusto”

Le dichiarazioni dell'allenatore rosanero al termine del match amichevole contro il Trento di Bruno Tedino

3' DI LETTURA

PALERMO – Parola ad Eugenio Corini. L’allenatore del Palermo, al termine della partita amichevole contro il Trento terminata per 3-0 in favore dei rosa, ha commentato l’andamento dell’ultimo test in Trentino facendo il suo bilancio del ritiro svolto: “E’ stata una partita di qualità contro un avversario che ha fatto bene nello scorso campionato. Abbiamo iniziato soffrendo un po’ il caldo, poi abbiamo trovato le distanze trovando tre gol sviluppando un’ottimo gioco e nel secondo tempo siamo stati in controllo. Mi è piaciuto lo spirito e l’applicazione di chi è entrato nel secondo tempo”.

“Siamo contenti di aver recuperato Di Mariano – continua – è un giocatore importante per noi. Si è presentato in ritiro in ottima condizione ma ha avuto un piccolo problema che ha superato brillantemente. Ora ha bisogno di allenarsi bene con noi, questa mezz’ora di partita dal punto di vista mentale lo aiuteranno molto a riprendere confidenza con la gara. Soleri ha subito un trauma distorsivo alla caviglia, ha provato a rimanere in campo ma sentiva fastidio. Verrà valutato nelle prossime ore e speriamo di poterlo recuperare presto”.

IL BILANCIO DEL RITIRO

L’allenatore rosanero, al termine della partita, ha fatto il suo personale bilancio delle gare amichevoli disputate e dell’intero ritiro svolto fra Ronzone e Pinzolo: “Il lavoro del ritiro è stato fatto bene, abbiamo fatto amichevoli di livello importante per stressare la squadra e abbiamo affrontato squadre molto aggressive. Abbiamo fatto delle buone partite e altre meno, abbiamo giocato alcune partite con giocatori adattati in qualche ruolo ma lo spirito è stato sempre quello giusto. Adesso lavoriamo per recuperare bene tutta la rosa e andare a definire con il mercato la squadra che affronterà il campionato”.

“Il bilancio generale del ritiro è positivo – prosegue – qualche fisiologico problema lo abbiamo avuto ma niente di straordinariamente grave e stiamo recuperando tutti i nostri ragazzi. La logistica e i luoghi dove ci siamo allenati erano perfetti, siamo molto contenti del lavoro fatto e adesso affronteremo a Veronello questa settimana che ci porterà al nostro primo impegno ufficiale contro il Cagliari”.

Qualche parola da parte di Corini anche sull’impatto dei nuovi arrivati dal mercato estivo: “I nuovi si sono integrati molto bene, hanno trovato terreno fertile dai vecchi e sembra che giochino insieme da tanto tempo. Questo è lo spirito che vogliamo coltivare perché sappiamo quanto sia importante il gruppo se c’è da affrontare un campionato difficile come la Serie B”.

VERONELLO E IL CAGLIARI

Anche in questo ritiro in Trentino non è mancata la vicinanza della proprietà del City Football Group: “La vicinanza del City Group è costante, ci hanno fatto visita Galassi, Marwood e tutta la direzione tecnica. Sappiamo bene quanto tengono al Palermo e questa è l’ennesima dimostrazione delle cose che vogliamo fare insieme, nel migliore modo possibile per affrontare positivamente questa stagione”.

“A Veronello sarà la classica settimana tipo – ha dichiarato Corini in merito alla preparazione verso il match di Coppa Italia contro il Cagliari – inizieremo lunedì e affronteremo la gara contro il Cagliari sabato. C’è da entrare in clima campionato lavorando bene e con grande applicazione e intensità. Affronteremo una squadra che l’anno scorso è riuscita a salire ai play-off, sappiamo che giocare a Cagliari è sempre difficile ma abbiamo grande entusiasmo e faremo di tutto per passare il turno”.

Un’ultima dichiarazione, infine, anche sull’apporto dei tifosi che stanno rispondendo presente con la campagna abbonamenti: “Sappiamo quanto è importante la passione del pubblico rosanero, il fatto che già 10.000 tifosi abbiamo sottoscritto l’abbonamento dà il segnale di quanto tengono alla squadra e noi stiamo lavorando al meglio per dargli le migliori soddisfazioni”.