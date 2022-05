Palermo-Triestina, al “Barbera” prelazione per gli abbonati: info biglietti

Curve a 5 euro per la gara di ritorno

Mentre lo stadio “Nereo Rocco” di Trieste si prepara ad ospitare il Palermo, a partire da sabato 7 maggio alle ore 13:00 aprirà la vendita dei biglietti per assistere alla partita Palermo-Triestina, gara di ritorno prevista per giovedì 12 maggio alle ore 20:30 allo stadio Renzo Barbera.

PRELAZIONE PER GLI ABBONATI

Tutti gli abbonati alla stagione 2021/22 potranno esercitare il diritto prelazione (sia nei punti vendita che online) fino alle ore 13:00 di lunedì 9 maggio per acquistare liberamente il biglietto per sé e per un’altra persona in qualsiasi settore dello stadio.

Per esercitare il diritto di prelazione verrà richiesto il sigillo fiscale presente nell’abbonamento.

VENDITA LIBERA

La vendita libera partirà dalle ore 13:00 di lunedì 9 maggio.

I tagliandi saranno disponibili alla vendita fino alle ore 20:25 di giovedì 12 maggio o comunque fino a esaurimento disponibilità, solo attraverso i seguenti canali:

– il sito Vivaticket

– i punti fisici Vivaticket sparsi nella provincia di Palermo e in tutto il territorio nazionale

– il punto Vivaticket presente presso il SiamoAquile Bar&Store allo stadio Renzo Barbera. (Tutti i giorni dalle 8:00 alle 20:00. Giovedì 12 maggio fino alle 16:30. Domenica chiuso)

Ecco il dettaglio dei prezzi dei biglietti:

TARIFFA INTERA

Curva nord (superiore e inferiore) € 5 Curva sud (superiore e inferiore) € 5 Tribuna Monte Pellegrino (superiore e inferiore) € 8 Tribuna Laterale (superiore e inferiore) € 14 Tribuna Centrale (superiore) € 20 Tribuna Centrale (inferiore) € 30 Tribuna Sostenitori € 40



SETTORE OSPITI: i tagliandi, riservati per gli ospiti in curva sud negli anelli superiore e inferiore, saranno disponibili alla vendita fino alle ore 19:00 del giorno antecedente la gara al costo di €5 solo attraverso i seguenti canali:



– il sito Vivaticket

– i punti fisici Vivaticket presenti in tutto il territorio nazionale.

I residenti nella provincia di TRIESTE potranno acquistare esclusivamente i tagliandi nel settore ospiti.



INDICAZIONI PER PERSONE DISABILI

È prevista la possibilità per il numero massimo di 37 persone disabili esclusivamente NON deambulanti e in possesso di certificato di invalidità al 100%, di assistere gratuitamente alle partite casalinghe insieme ad un accompagnatore. Tutte le richieste dovranno essere inviate tramite mail all’indirizzo biglietteria@palermofc.com da sabato 7 maggio alle ore 13:00 fino a lunedì 9 maggio alle ore 13:00 (non saranno tenute in considerazione le richieste inviate prima o dopo gli orari specificati in precedenza).

Coloro non riceveranno alcuna risposta entro martedì 10 maggio alle ore 20:00 si dovranno ritenere NON accreditati.

Si prega di allegare alla mail la seguente documentazione:

Certificato invalidità 100% con accompagnatore.

Documento e codice fiscale sia del richiedente che dell’accompagnatore.

Il club rosanero raccomanda di arrivare allo stadio con largo anticipo per agevolare le procedure d’ingresso.