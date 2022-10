Palermo, truffa delle auto di lusso: chiesti 8 anni e 4 mesi di carcere

Cinquanta persone rimaste senza macchina dopo averla pagata

1' DI LETTURA

PALERMO – La Procura ha chiesto la condanna a 8 anni e 4 mesi di carcere per Alessio Spiaggia. “L’uomo delle truffe” è stato definito dagli investigatori.

Indagato per un maxi raggiro sulla vendita di auto di lusso, per Spiaggia, 27 anni, lo scorso febbraio è stato deciso un aggravamento della misura cautelare ed è tornato in carcere. Mentre si trovava agli arresti domiciliari avrebbe cercato di raggirare banche e società finanziarie.

A chiedere la condanna sono stati il procuratore aggiunto Sergio Demontis e i sostituti Giacomo Brandini e Giorgia Spiri. Secondo la ricostruzione dei finanzieri di Bagheria, l’imputato, titolare dell’agenzia “Elite Solutions”, con sede a Misilmeri e San Cipirrello, avrebbe “rubato” l’identità di alcuni clienti che avevano chiesto una simulazione di finanziamento per intestargli macchine prese a noleggio e rivenderle subito dopo.

Chi le ha comprate, anche in buona fede, si è visto sequestrare le macchine visto che sono provento del reato. Sono i modelli che vanno per la maggiore nel mercato.

I clienti si sono costituiti parte civile con l’assistenza, tra gli altri, dagli avvocati Maurilio Panci, Matteo La Barbera) e Daniele Livreri.