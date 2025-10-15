“Non ho fatto la bella vita, mi rimetto alla giustizia e ho la coscienza pulita”

Le parole dell'imprenditore edile indagato per truffa

PALERMO – “Sono certo che tutto possa essere chiarito”, spiega Giuseppe Piraino. Lo raggiungiamo al telefono mentre i finanzieri stanno completando il lavoro di notifica del provvedimento di sequestro. Piraino è indagato per una presunta truffa sui bonus facciata.

Secondo l’accusa, avrebbe accumulato crediti di imposta, monetizzati o ceduti a terzi, non dovuti per milioni di euro. “Una cosa voglio dire con forza sin da subito – dice Piraino – non ho usufruito dei crediti per fare bella vita o spenderli in nostri averi o possessi immobiliari. Sono anni che urlo che il sistema dei bonus ha avvantaggiato chi fa affari illeciti e ha stritolato gli operatori onesti, la gente come me che lavora. Ci abbiamo rimesso valanghe di soldi”.

“Sui cantieri non completati abbiamo salvato il salvabile con l’aiuto dei condomini – prosegue – dando i crediti ad altre imprese che potevano finire i lavori”.

“Sono tranquillo, se ho fatto degli errori mi rimetto alla giustizia in cui ho piena fiducia sempre, nel bene e nel male – conclude Piraino -. Dimostreremo la nostra buona fede assoluta, non ho paura perché ho la coscienza pulita”.