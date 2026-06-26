Sembravano tre normali coppie di vacanzieri

PALERMO – Sembravano tre normali coppie di vacanzieri. Ed invece si sarebbe trattato di abili truffatori.

È infatti una truffa delle slot machine quella scoperta dalla Polizia di frontiera marittima dopo la segnalazione della Security della Msc Crociere.

Palermo, truffa delle slot machine

Gli agenti guidati dal dirigente Manfredi Borsellino, al termine di un’indagine lampo, hanno bloccato ed espulso dalla nave sei giovani (cinque brasiliani e un portoghese di età compresa fra 23 e 30 anni) pronti a scappare dopo aver intascato 33 mila euro, mischiandosi tra i crocieristi della nave “Meraviglia” ormeggiata a Palermo.

I finti turisti si erano imbarcati a Barcellona. Avevano nascosto le banconote persino dentro le scarpe e nella biancheria intima.

La security della compagnia di navigazione aveva notato uno strano utilizzo delle carte di credito virtuali e fittizie assegnate ad ogni crocierists. I sei indagati le avrebbero utilizzate per giocare al casinò e alle slot machine.

Il raggiro

Al termine delle giocate – a prescindere da eventuali vincite – si presentavano alla cassa per farsi consegnare in denaro contante le quote virtuali precedentemente accreditate senza averle sfruttate o impegnate nei giochi.

È scattato l’allert per le molteplici operazioni di pagamenti e prelievi effettuati dai sei indagati in appena due giorni di crociera. La direzione Msc di Londra ha bloccato le carte virtuali e segnalato le anomalie al personale della security che ha verificato l’ammanco delle somme. La nave ha ripreso la navigazione senza più a bordo gli ospiti indesiderati.