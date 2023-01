Palermo, Tutino arriva in città ma Rinaudo non si ferma

In giornata il primo allenamento con i nuovi compagni

2' DI LETTURA

PALERMO – Gennaro Tutino ha raggiunto il capoluogo siciliano nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 17 gennaio, e già oggi, con ogni probabilità, scenderà in campo al “Tenente Onorato” di Boccadifalco per allenarsi con i nuovi compagni in rosanero. L’attaccante proveniente dal Parma ha svolto le visite mediche a Roma nella giornata di lunedì e, dopo aver firmato il contratto, diventerà ufficialmente un nuovo calciatore del Palermo. Il classe 1996 sarà a disposizione del mister Eugenio Corini come compagno di reparto di Matteo Brunori, nel duo offensivo pensato dal tecnico dei rosanero nella sua formazione tipo. Il palermitano Francesco Di Mariano, a questo punto, potrà essere schierato anche come esterno destro a tutta fascia, alternandosi a Nicola Valente che fino ad ora ha svolto questo ruolo.

Intanto, il direttore sportivo del Palermo Leandro Rinaudo continua a lavorare per rinforzare la squadra e per sopperire ad alcune assenze che sono emerse negli ultimi giorni. L’attività del ds della società di viale del Fante può avvalersi anche del supporto di Riccardo Bigon, nuovo consulente tecnico del City Football Group. Dopo lo stop di Leo Stulac, l’allenatore rosanero deve fare i conti anche con la frattura alla mano sinistra occorsa a Claudio Gomes: il giovane centrocampista francese dovrà operarsi e sicuramente sarà assente in occasione della sfida contro il Bari, match in programma venerdì 20 gennaio alle ore 20.30 allo stadio “Renzo Barbera”.

La dirigenza del club del capoluogo siciliano, a questo punto, sta valutando con maggiore interesse il possibile arrivo di Valerio Verre. Il duttile mediano della Sampdoria potrebbe tornare a vestire la maglia rosanero dopo la sua esperienza in Sicilia nella stagione 2013/2014. Valutazioni in corso d’opera, dunque, per il possibile arrivo del centrocampista romano classe ’94 alla corte di Eugenio Corini. Non vale lo stesso per Nicola Murru, terzino sinistro sempre in maglia blucerchiata che ha detto no alla destinazione Palermo, preferendo la permanenza a Genova. A tal proposito, Rinaudo prosegue nella ricerca di un esterno mancino da alternare a Marco Sala, che inoltre nell’ultima seduta di allenamento ha accusato un risentimento muscolare. Bruno Martella rimane uno dei calciatori sondati in casa rosanero per il ruolo in questione.