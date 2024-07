Palermo, Alfred Gomis è un nuovo calciatore rosanero

Il portiere arriva dal Rennais

Adesso è ufficiale. Il primo acquisto del Palermo nella sessione estiva di calciomercato 2024/2025 è il portiere Alfred Gomis dello Stade Rennais.

Il calciatore, classe 1993, si trasferisce a titolo definitivo legandosi al club di Viale del Fante fino al 30 giugno 2026. L’estremo difensore con passaporto senegalese e italiano ha già raggiunto i nuovi compagni a Livigno, sede del ritiro rosanero.

Gomis, cresciuto nelle giovanili del Torino, ha già vestito diverse maglie di alcuni club italiani. Tra questi ci sono Crotone, Avellino, Cesena, Bologna, Salernitana, SPAL e Como.

Con il trasferimento in Francia ha giocato nel Dijon, nel Rennais e nell’ultima stagione è andato in prestito al Lorient. In Ligue 1 non è mai sceso in campo (per lui una sola presenza in Coppa di Francia).