Palermo, altra cessione ufficiale: Patryk Peda alla Juve Stabia

Trasferimento a titolo temporaneo

Il Palermo, tramite il proprio sito ufficiale, comunica di aver ceduto alla Juve Stabia il calciatore Patryk Peda.

Il difensore si trasferisce a titolo temporaneo, con la formula del prestito secco. “A Patryk un “in bocca al lupo” da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero”, si legge nella nota dei rosanero.

Il calciatore classe 2002, cresciuto calcisticamente nelle giovanili della Spal, ha poi vestito le maglie della stessa squadra per tre stagioni. Poi il trasferimento al Palermo dove ha disputato 3 gare, 1 in Serie B e 2 in Coppa Italia.

Queste le sue parole ai microfoni ufficiali del club campano: “Sono molto contento di arrivare a Castellammare perché penso che la Juve Stabia sia un team con molta qualità e l’ha fatto vedere in questi mesi. Possiamo lottare e giocarci le nostre possibilità contro tutte le squadre in serie B. Non vedo l’ora di giocare per la Juve Stabia. L’anno scorso sono stato allo Stadio Romeo Menti e so che i tifosi sono fantastici e aiutano la squadra in ogni momento”.