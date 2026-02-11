Ultimati i lavori di abbattimento delle baracche in piazza Giulio Cesare

Soddisfazione da parte del sindaco e dell'assessore Alongi

PALERMO – Sono terminati i lavori di abbattimento delle baracche abusive presenti in piazza Giulio Cesare, a pochi passi dalla stazione centrale di Palermo.

Dopo l’attività preliminare di potatura degli alberi nell’area, la ditta incaricata dal Comune ha completato le operazioni che hanno consentito di eliminare definitivamente i manufatti, restituendo decoro e sicurezza a uno dei principali spazi urbani della città.

L’intervento rappresenta un passaggio significativo nel percorso di riqualificazione dell’area, da tempo al centro dell’attenzione dell’Amministrazione comunale. Nei prossimi giorni, le aree del Decoro urbano e del Verde del Comune procederanno con l’installazione di nuovi arredi, fioriere e cestini, con l’obiettivo di restituire piena vivibilità e qualità a uno spazio strategico per residenti, pendolari e visitatori.

Lagalla e Alongi: “Lavoriamo per restituire spazi alla città”

Soddisfazione viene espressa dal sindaco Roberto Lagalla e l’assessore al verde Pietro Alongi: “Esprimiamo soddisfazione per il completamento di un intervento atteso da anni“, dichiarano congiuntamente il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore al Verde Alongi.

“L’eliminazione delle baracche abusive in piazza Giulio Cesare rappresenta un segnale concreto di attenzione verso il decoro e la legalità. Continuiamo a lavorare per restituire alla città spazi più sicuri, curati e fruibili, attraverso azioni puntuali e una programmazione costante degli interventi di riqualificazione“.

L’Amministrazione sottolinea come l’operazione si inserisca in un più ampio piano di recupero e valorizzazione delle aree urbane. All’inizio dell’anno, infatti, un’attività analoga è stata portata avanti e completata anche in piazza Scaffa, nell’area del ponte dell’Ammiraglio, dove, dopo l’abbattimento di un ecomostro presente da circa dieci anni, sono state piantumate nuove essenze arboree, restituendo decoro e nuova dignità a un’area a lungo segnata dal degrado.

Bonanno e Raja: “Un risultato storico”

“Esprimiamo soddisfazione per il completamento dei lavori di abbattimento delle baracche abusive in piazza Giulio Cesare, un intervento atteso da tempo che restituisce decoro, sicurezza e dignità a uno spazio strategico della città”, a dichiararlo sono i consiglieri comunali Domenico Bonanno e Viviana Raja.

“L’eliminazione dei manufatti – aggiungono i due consiglieri – è anche il frutto del lavoro portato avanti in questi mesi attraverso il tavolo di confronto permanente su via Maqueda e sulle aree limitrofe da noi promosso, che ha individuato l’abbattimento delle baracche come una priorità condivisa con residenti e operatori commerciali e culturali”.

“Abbiamo seguito con determinazione l’iter necessario affinché si arrivasse a questo risultato, che rappresenta un segnale concreto di legalità, rigenerazione urbana e decoro per tutta la zona, oltre che strumento di grande rilancio. È il frutto di un lavoro sinergico tra istituzioni e territorio, basato su ascolto e confronto, ed è uno dei diversi interventi che stanno interessando l’area e i cui effetti iniziano già a essere visibili. Continueremo a lavorare per rafforzare il percorso di riqualificazione e rilancio di questa parte importante della città. Rivolgiamo un ringraziamento e un plauso all’Amministrazione comunale e agli uffici competenti per il lavoro svolto e per aver portato a compimento un intervento così atteso dalla cittadinanza”.