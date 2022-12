Palermo, ferito grave sulla A-29, tamponamento in viale Regione

Un 24enne in prognosi riservata a Villa Sofia

PALERMO – Due incidenti stradali in poche ore all’ingresso dell’autostrada A-29 e in viale Regione Siciliana, a Palermo. Il primo, come detto, si è verificato all’ingresso dell’autostrada in direzione Mazara del Vallo, all’altezza del centro commerciale Leroy Merlin. Il secondo in viale Regione Siciliana all’altezza dell’ex magazzino Grande Migliore. Un 24enne, stamattina presto, a bordo di una Volkswagen Polo, ha perso il controllo dell’auto e si è schiantato contro il guard rail. Il giovane è stato soccorso e portato in codice rosso a Villa Sofia e si trova in prognosi riservata.

Il secondo incidente si è verificato in mattinata, nella carreggiata centrale della Circonvallazione dove c’è stato un tamponamento tra due auto, per fortuna senza feriti. Sul posto il personale della polizia municipale.