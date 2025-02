Palermo, un quartiere senza acqua dal 15 febbraio per un guasto

Disagi per i residenti della zona di via Messina Montagne

PALERMO – L’erogazione idrica sta subendo disagi dal 15 febbraio e in alcune traverse di via Messina Montagne, a Palermo, i residenti denunciano la mancanza di acqua “dal pomeriggio della serata finale del Festival di Sanremo”, cioè dal 15 febbraio raccontano all’ANSA. Da allora sono costretti a rifornirsi con autobotti private a loro spese.

“Abbiamo segnalato la situazione all’Amap – spiega un residente che abita in via B.C. 23 – . Chiamo il centralino due volte al giorno e i tecnici sono venuti per effettuare un sopralluogo, la scorsa settimana, ma non sono stati in grado di fornire una spiegazione e ad oggi comunque il problema non è stato risolto”.

“Ci è stato detto che la causa della mancanza d’acqua è dovuta a un guasto – spiega un altro di loro, residente in cortile Balate, una traversa di via Giardini della Fawara – poi il guasto sembrava risolto ma ad oggi, nonostante siano passati diversi giorni da allora, l’acqua continua a mancare. Per fortuna molti di noi hanno delle cisterne e quindi vi è la possibilità di rifornirsi con delle autobotti private, però tutto ciò ha un costo e, soprattutto, un limite, perché dopo pochi giorni siamo di nuovo punto e a capo: senza acqua”.

L’Amap, intanto, fa sapere che “c’è stato un guasto all’autopompa di un pozzo – spiega Giovanni Sciortino, amministratore unico della società – la situazione dovrebbe ristabilirsi a breve”.