Palermo, un tir perde il carico in via De Gasperi: traffico in tilt

Disagi per la circolazione in tutta la zona di viale Strasburgo

PALERMO – Incidente in via De Gasperi, a Palermo. Intorno alle 7 di stamattina un tir ha perso il suo carico di cerchi in acciaio che sono caduti su un’auto in sosta.

Per fortuna non si registrano feriti, ma la circolazione sull’asse di viale Strasburgo è rimasta paralizzata per gran parte della mattinata, complice l’ingresso nelle tante scuole presenti nel quartiere.

Lunghe file si sono registrate non solo in viale Strasburgo e via De Gasperi ma anche in via Belgio, via Briuccia, via dei Nebrodi e strade adiacenti. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia municipale per effettuare i rilievi.