Palermo: una targa per Ghendy Ilarda, morta in un incidente

Il ricordo di un sorriso speciale

PALERMO- In via Duca della Verdura (in prossimità dell’intersezione con Via Libertà) è stata collocata una targa in memoria di Ghendy Ilarda, la giovane educatrice parrocchiale, aderente all’Azione Cattolica, che 5 anni fa – il 17 maggio 2021 – è morta in un tragico incidente stradale avvenuto proprio in quel luogo; mentre attraversava la strada con il Rosario in mano.

L’iniziativa è stata assunta dall’Ottava Circoscrizione del Comune di Palermo – in cui ricade la Via Duca della Verdura – per valorizzare l’esemplare spirito di servizio con cui Ghendy si è dedicata con amore all’educazione umana e spirituale dei ragazzi e delle ragazze della Comunità della sua parrocchia, Santa Teresa del Bambino Gesù. Così si legge in una nota.

Nel corso dei mesi scorsi, il Presidente dell’Ottava Circoscrizione ha posto all’O.d.G. delle sedute di Consiglio, l’ipotesi di dedicare una targa in memoria di Ghendy. Prelevato l’argomento nel corso della seduta del 25.02.2026, il Consiglio dell’Ottava Circoscrizione ha approvato all’unanimità la mozione che è stata trasmessa all’Assessore alla Cultura del Comune di Palermo, Giampiero Cannella.

Non essendo ancora rilasciate le necessarie autorizzazioni – nel frattempo – è stata apposta una targa “temporanea” che riproduce il contenuto che sarà riportato sulla targa da collocare in un secondo tempo.

Al semplice ma significativo momento di svelamento della targa hanno partecipato in tantissimi: Francesco Ilarda (fratello di Ghendy); Marcello Longo (Presidente dell’Ottava Circoscrizione del Comune di Palermo); Don Emilio Cannata (attuale parroco di Santa Teresa); Don Angelo Giudice (già parroco di Santa Teresa e padre spirituale di Ghendy); Angela Cerniglia (Presidente diocesana dell’Azione Cattolica di Palermo); Daniele Giliberti (Presidente dell’Ass. “Vivi Sano Onlus” che coltiva la memoria per Ghendy); amiche e amici di Ghendy che continuano a trasmettere tutto il bene che Ghendy ha donato nel corso della Sua vita.