Palermo, Valente: “Essere qui è un vanto per ogni giocatore”

"Siamo tutti titolari in questa squadra. A Palermo sto bene"

PALERMO – Seppur con un passo indietro nelle gerarchie del reparto offensivo del Palermo, Nicola Valente resta una pedina molto importante a disposizione del tecnico Eugenio Corini. L’esterno d’attacco della compagine rosanero ha avuto ancora la fiducia della società di viale del Fante nella stagione in cui il club punta alla promozione in massima serie.

“Sto meglio adesso, abbiamo avuto questa sosta che ci ha dato la possibilità di rifiatare un attimo – dice Valente ai microfoni ufficiali del club dopo un sovraccarico muscolare all’adduttore -. L’abbiamo gestita al meglio e spero di essere disponibile al più presto per il mister. Essere un giocatore che è da più tempo qua a Palermo mi rende orgoglioso, significa che alla città e alla squadra ho dato qualcosa. Sono felicissimo di essere qui, spero di proseguire ancora”.

“Penso che chi scende in campo con questa maglia non abbiamo bisogno di tanti stimoli per onorarla al meglio – spiega il numero 30 dei rosanero -. Essere a Palermo è un vanto per ogni giocatore che è qui e lo è anche per me. In questi anni ho cercato di dare il mio contributo in qualsiasi momento, anche magari avendo delle mie difficoltà nel percorso, mentali o fisiche. Come detto in precedenza dal mister o dal direttore, nella nostra squadra ci sono solo titolari. Ognuno di noi deve sentirsi tale, le squadre che vogliono fare un campionato di vertice come la nostra devono avere questa mentalità. Ogni giocatore deve essere disponibile e sentirsi titolare”.

Valente dice la sua anche sui nuovi compagni di squadra arrivati nell’ultima sessione di calciomercato: “Noi dello zoccolo duro degli scorsi anni abbiamo dato una mano ai nuovi arrivati, ma non avevano bisogno di ambientarsi solo grazie a noi. Sono giocatori che anche a livello caratteriale sono di caratura alta, quindi siamo felici averli con noi. Sette punti in tre gare è un bottino importante, ma comunque non dobbiamo adagiarci su questi risultati. Anzi, ci permettono di lavorare meglio per proseguire la stagione nel migliore dei modi”.

Centro sportivo e tifosi

Il centro sportivo di Torretta è ormai un elemento rilevante per la compagine rosanero: “Durante il mio primo anno a Palermo sono stato uno tra i primi giocatori a venire qui a Torretta, vedere adesso questo centro sportivo è un orgoglio, anche personale. È un orgoglio essere uno dei pochi giocatori rimasti qua a Palermo e poter allenarmi qua. Adesso il modo di lavorare è cambiato, questo centro sportivo ci dà la possibilità di lavorare tutti insieme, passiamo più tempo insieme a Torretta. Così possiamo conoscerci meglio e fare gruppo”.

“I tifosi rosanero sono speciali, dal primo anno che sono qui hanno mostrato un affetto per la squadra incredibile. Lo dimostrano ancora ora così come hanno fatto nei momenti difficilissimi della squadra e nei momenti più belli per la società e la città. Siamo contenti di averli al nostro fianco, sia in trasferta che in casa. Anzi, dico loro di venire sempre più numerosi allo stadio perché abbiamo bisogno di loro, come nell’ultima partita con la Feralpisalò. Io e la mia famiglia a Palermo ci sentiamo in parte palermitani, siamo qua da quattro anni ormai. Appena è il momento di tornare qui è come tornare a casa. Nostra figlia è anche palermitana, questo ci rende ancora più orgogliosi. Speriamo di proseguire il nostro percorso qui, stiamo bene”, conclude Valente.