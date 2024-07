Il dirigente ha presentato una denuncia

PALERMO – Vandali in azione nella scuola Giovanni Falcone in via Nicolò Pensabene allo Zen 2 di Palermo.

Palermo, vandali in azione

Il dirigente ha presentato una denuncia dopo che qualcuno è entrato nel plesso scolastico danneggiando alcuni neon, una tettoia, tagliato i cavi telefonici e rubato un albero di limone che era piantato in giardino. Le indagini sono condotte dai carabinieri.