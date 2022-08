Palermo, vandali nella sede Aism: è il terzo raid da maggio

Messe a soqquadro le stanze della sede a Partanna Mondello

PALERMO – Due raid vandalici nel giro di pochi giorni nella sede AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) di via Spinasanta a Palermo. E’ la terza incursione da maggio a oggi.

Gli intrusi hanno messo a soqquadro alcune stanze della sede, rotto la macchinetta del caffè, divelto delle porte, lanciato per aria dei documenti. Hanno portato via un telefono cellulare, di poco valore, ma importante strumento di lavoro per i volontari.

“Siamo amareggiati, e siamo sconfortati, e siamo anche arrabbiati. Ma ci siamo, sempre, e ci saremo per tutte le persone con sclerosi multipla” dice il commissario della sezione di Palermo, Angela Martino. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo elementi per capire se si tratta di vandali o visto i due raid in pochi giorni piuttosto di una intimidazione.