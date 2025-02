Raid a Palazzo Belvedere: caos e danni negli uffici di via del Bosco

A soqquadro i locali del consiglio comunale

PALERMO – Vandali in azione a Palazzo Belvedere in via del Bosco, una traversa di via Maqueda. Il raid è avvenuto nella notte, nei locali che ospitano momentaneamente gli uffici del consiglio comunale.

L’allarme

L’allarme ai carabinieri è stato lanciato stamattina poco prima delle 8, al momento dell’apertura. In base ai primi accertamenti è stato manomesso il portone all’ingresso, poi chi è entrato in azione ha passato al setaccio i locali al primo piano, dove si trovano gli uffici dei gruppi consiliari e quelli della vicepresidenza. Le stanze sono state messe a soqquadro, le porte d’accesso sono state scardinate.

Mancuso: “Gesto grave”

Chi ha fatto irruzione nello storico palazzo ha rovistato tra i documenti e ha divelto i cassetti. “Sono stato chiamato dai dipendenti del palazzo – dice Giuseppe Mancuso vicepresidente del consiglio comunale -. Mi hanno detto che hanno messo tutto a soqquadro. Un gesto grave che ci lascia sbigottiti. Quello che è successo è scoraggiante per la nostra città”.

Un furto era stato messo a segno a Palazzo Belvedere due anni fa, ma in quel caso erano state rubate telecamere digitali e computer. In fase di accertamento i danni del raid di stanotte e l’eventuale bottino.