Palermo, vandalizzate auto dei dipendenti dell’Amat

PALERMO – Cinque auto di altrettanti dipendenti dell’Amat sono state danneggiate vicino al deposito dell’azienda trasporti, in via Roccazzo a Palermo.

I mezzi sono stati presi di mira dai vandali. Pneumatici squarciati, finestrini mandati in frantumi tutte parcheggiate in via Luigi Sarullo, a Passo di Rigano. I dipendenti hanno protestano perché non è la prima volta che le loro vetture vengono prese di mira.

“Non passa settimana – dicono i dipendenti – che si verificano episodi del genere. Chiederemo all’azienda di sollecitare maggiori controlli e di pensare per esempio all’installazione di telecamere. Quando lasciamo le auto per il turno pomeridiano, restano incustodite fino a sera”.

“Quando veniamo messi al corrente di certe situazioni – spiega il presidente dell’Amat, Michele Cimino – cerchiamo di fare il possibile per venire incontro ai nostri lavoratori”.