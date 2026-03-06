Palermo, Varchi: “Insieme a Donzelli abbiamo spiegato le ragioni del sì”

Le iniziative del coordinatore di FdI nel capoluogo siciliano

PALERMO – “La presenza di Giovanni Donzelli a Palermo testimonia quanto sia intensa la nostra mobilitazione in questa campagna referendaria”. Cosi la parlamentare siciliana di Fratelli d’Italia Carolina Varchi.

“Sono tante – ha aggiunto – le iniziative che abbiamo già organizzato in città e molte altre ne faremo nei prossimi giorni. Oggi, insieme al responsabile nazionale dell’organizzazione di Fratelli d’Italia, abbiamo visitato i mercati della città per incontrare i cittadini e spiegare le ragioni del Sì: senza ideologia e senza fake news, ma semplicemente raccontando ciò che è realmente scritto nella riforma”.

“Una modifica costituzionale che restituirà alla magistratura quella autorevolezza, credibilità e fiducia dei cittadini che negli ultimi anni sembra aver smarrito” ha concluso la deputata meloniana.