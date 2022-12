Palermo, vendevano online pezzi di scooter rubati: due denunciati

L'operazione della polizia allo Zen 2

PALERMO – La polizia ha denunciato due giovani palermitani dello “Zen 2”, accusati di ricettazione per avere messo in vendita parti di uno scooter rubato su alcuni siti on line. Il mezzo era stato rubato nel quartiere San Lorenzo a Palermo e ritrovato a pezzi in via Agesia di Siracusa. Al proprietario è stato riconsegnato un motociclo senza alcune parti meccaniche.

I ladri non sapevano che il motociclista aveva personalizzato le parti dello scooter con alcuni adesivi che aveva fatto stampare in serie limitata. Così non appena ha notato sui siti i pezzi in vendita con le foto inequivocabili si è rivolto agli agenti che hanno contattato i venditori fingendosi interessati all’acquisto. Li hanno incontrati e hanno così recuperato i pezzi di ricambio.

I due giovani sono stati denunciati una seconda volta per ricettazione visto che all’appuntamento in viale Resurrezione si sono presentati con uno scooter rubato anche questo sequestrato e riconsegnato al proprietario.