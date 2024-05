Palermo-Venezia, Mignani: “Andiamo al Penzo per ribaltare il risultato”

L'allenatore: "Possiamo giocarcela alla pari al ritorno"

PALERMO – Il Venezia vince di misura a Palermo e si aggiudica la semifinale di andata dei playoff di Serie B. Michele Mignani, tecnico dei rosanero, a fine gara in conferenza stampa ha commentato l’incontro giocato al “Barbera”: “La squadra ha fatto la prestazione, è entrata in campo consapevole di giocarsela. Sotto certi aspetti abbiamo fatto meglio dell’avversario”.

“Poi abbiamo preso una rete che ci ha fatto male, bravi loro che hanno fatto un bel gol – prosegue l’allenatore -. Ormai è andata, crediamo di andare a Venezia per poter ribaltare il risultato. Abbiamo buttato forse gli ultimi minuti di partita, era molto spezzettata. Così ci precludiamo la possibilità di giocarci la gara, dovevamo gestire meglio i minuti finali. Per il resto la partita è stata fatta in maniera giusta”.

La sfida è stata decisa da un gran gol di Pierini: “Non l’ho rivisto, l’immagine dal campo mischia la bravura dell’avversario a qualcosa che potevi fare meglio. Possiamo giocarcela alla pari al ritorno, il loro gol è stato un episodio. Traorè? Immaginavo facesse quello che fa in allenamento, si muove ben etra gli spazi stretti e loro si erano chiusi”.

Su Desplanches e Lund

“Secondo me non abbiamo sbagliato tante scelte, siamo riusciti a creare qualcosa. Abbiamo battuto molti corner. Il Venezia si è opposto bene. I ragazzi però hanno provato a fare quel che potevano e faccio i complimenti a loro. Il Venezia sarà così tranquillo al ritorno? Secondo me no. Per la prossima gara dobbiamo crederci, poi dobbiamo fare due gol in più di loro”.

A fine gara si è fatto male il portiere del Palermo, rimasto in campo perché i cambi erano finiti: “Desplanches verrà valutato nei prossimi giorni, ha sentito qualcosa. Così come Lund (uscito anzitempo per un problema alla gamba, ndr). Credo sia nulla di grave per entrambi, ma giocando partite ravvicinate dobbiamo capire come gestire”, ha concluso Mignani.