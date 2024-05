Palermo-Venezia, semifinale playoff di Serie B: i convocati di Mignani

Due assenti tra i rosanero

PALERMO – È tutto pronto per Palermo-Venezia, semifinale d’andata dei playoff di Serie B in programma lunedì 20 maggio alle ore 20.30 allo stadio “Renzo Barbera”. Il tecnico dei rosa Michele Mignani ha scelto i calciatori convocati per la sfida contro i lagunari.

Assente il difensore Pietro Ceccaroni, uscito anzitempo durante Palermo-Sampdoria per un problema accusato alla coscia sinistra. Rientra Nedelcearu, che era squalificato contro i blucerchiati per somma di ammonizioni. Non ci sarà neanche il centrocampista Mamadou Coulibaly, ancora alle prese con un infortunio (lesione al soleo della gamba destra).

Palermo-Venezia, i convocati di Mignani

Questi i calciatori rosanero convocati per la gara di domani contro il Venezia.

1 Desplanches

2 Graves

3 Lund

4 Gomes

5 Lucioni

6 Stulac

7 Mancuso

8 Segre

9 Brunori

10 Di Mariano

11 Insigne

13 Kanuric

14 Ranocchia

15 Marconi

17 Di Francesco

18 Nedelcearu

20 Vasic

22 Pigliacelli

23 Diakité

25 Buttaro

27 Soleri

31 Aurelio

53 Henderson

70 Traorè