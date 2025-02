Palermo, via ai lavori al Palasport: “Consegna entro il 2026”

La ristrutturazione dell'impianto costerà 8 milioni

PALERMO – Palermo, al via i lavori di ristrutturazione al Palasport di Fondo Patti. Le opere di ristrutturazione e riqualificazione costeranno 8 milioni di euro. A darne notizia il Comune di Palermo in una nota del capogruppo di Lavoriamo per Palermo al consiglio comunale, Dario Chinnici, che era presente stamattina alla consegna dei lavori all’impresa che li porterà avanti.

“I lavori da 8 milioni di euro per la riapertura del Palazzetto dello Sport, a Palermo, consentiranno di riaprire l’impianto entro la prima metà del 2026: un risultato straordinario, reso possibile grazie all’impegno dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Roberto Lagalla, dell’assessore Totò Orlando e degli uffici. Gli otto milioni, di cui cinque a valere sul Fondo dello Sport, consentiranno di rendere il Palazzetto allo Zen un impianto polivalente, sia per le attività sportive che di spettacolo. Un bene in passato vandalizzato e chiuso da anni che finalmente restituiremo alla città”.