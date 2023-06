Palermo, vigili del fuoco in stato di agitazione

Le sigle denunciano "carenza cronica di personale"

“Le organizzazioni sindacali di categoria del comando provinciale dei vigili del fuoco di Palermo con estremo senso di responsabilità, a tutela delle lavoratrici e lavoratori impegnati in prima linea, a garanzia della sicurezza della cittadinanza, denunciano la grave carenza di organico venutasi a creare a seguito del passaggio a capo squadra e al concorso ad Ispettore. Ad aggravare ulteriormente la carenza è la cronica mancanza di personale dovuto anche al mancato turn over. Nonostante la disponibilità emersa nel confronto con l’amministrazione locale appare evidente che questo comando con l’attuale organico non riuscirà a garantire un dispositivo di soccorso adeguato”. E’ quanto denunciano le organizzazioni sindacali di categoria Conapo, Cisl, Uil, Cgil, Confsal, Usb e Federdistat.

“La carenza di personale appartenente al ruolo di vigile del fuoco è diventata insostenibile e non si potrà affrontare una campagna estiva con queste risorse, nel silenzio più assoluto di un dipartimento centrale che a tutt’oggi non ha comunicato le ore di straordinario disponibili per effettuare i richiami – aggiungono i sindacati -. Si profila un ridimensionamento delle squadre di soccorso e delle unità che le compongono tale da compromettere la sicurezza degli operatori del soccorso e la risposta al cittadino. Come responsabili sindacali abbiamo il dovere di mettere a conoscenza la cittadinanza dei rischi a cui incorre in caso di mancato ritardo nel soccorso”.