Disposti il potenziamento dei servizi di vigilanza e il controllo nelle ore a rischio

PALERMO – La Direzione Strategica dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello ha prontamente attivato specifiche procedure di contrasto e prevenzione. Lo ha fatto a seguito di recenti episodi di vandalismo registrati nelle aree limitrofe al presidio ospedaliero Ospedale Villa Sofia.

In particolare, l’Azienda ha disposto: il potenziamento dei servizi di vigilanza e controllo nelle fasce orarie più sensibili con particolare riferimento all’area di parcheggio per utenti e personale dell’ospedale attraverso una collaborazione costante con le Forze dell’Ordine per il monitoraggio del territorio; la razionalizzazione degli accessi e dei percorsi interni.

I lavori di ottimizzazione dei percorsi pedonali

Sono in fase di esecuzione i lavori di ottimizzazione dei percorsi pedonali e delle aree di parcheggio per migliorare la fruibilità degli spazi, l’organizzazione dei flussi e gli standard di sicurezza delle aree esterne per garantire condizioni di sicurezza a utenti e operatori.

Inoltre, al fine di procedere alla totale messa in sicurezza del presidio ospedaliero, si sta attivando la procedura di acquisizione della porzione di terreno confinante, di proprietà della CRI, che consentirà di delimitare e controllare l’accessibilità dell’area.

La condanna dell’azienda agli atti vandalici

L’Azienda condanna con fermezza ogni atto vandalico che arreca danno al patrimonio pubblico e compromette il decoro e la sicurezza di un presidio sanitario al servizio della collettività.

“La tutela degli spazi ospedalieri e delle aree circostanti – ha sottolineato la direzione strategica – rappresenta una priorità assoluta, al fine di assicurare serenità e sicurezza a pazienti, familiari e personale sanitario e assicura che continuerà a monitorare con attenzione la situazione, riservandosi di adottare ulteriori misure qualora necessario.