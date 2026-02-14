Palermo-Entella, Ranocchia: “Il gol l’ho sempre cercato, Inzaghi mi dà fiducia”

Il centrocampista: "Siamo concentrati nel mantenere questa striscia positiva"

“La continuità ci sta portando maggiori frutti, siamo concentrati per mantenere questa striscia che ci da grandi soddisfazioni. Per il gol in casa lo cercavo da tanto, sono contento sia successo oggi davanti ai nostri tifosi”. Filippo Ranocchia, centrocampista del Palermo, ha commentato in conferenza stampa la vittoria per 3-0 contro la Virtus Entella.

“Il gol l’ho sempre cercato, il mister mi chiede anche questo e ci lavoriamo quotidianamente in allenamento – prosegue l’autore del secondo gol dei rosanero -. Inzaghi mi dà tanta fiducia anche in questo. C’è stato un solo periodo negativo durante l’anno che abbiamo superato rimanendo molto uniti. Siamo consapevoli di stare facendo un grande campionato, ma anche che se abbassiamo la guardia sarà tutto inutile. Siamo molto concentrati per continuare questa striscia positiva che potrebbe darci qualche soddisfazione”.

“Ruolo da play? Il mio ruolo è sempre stato questo, anche in altre squadre. Anche un sistema squadra più organizzato tatticamente aiuta qualsiasi giocatore, in particolare un centrocampista. Cerco di migliorarmi ogni giorno in questo ruolo comunque”, ha concluso il numero 10.