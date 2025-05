Palermo, weekend di controlli e multe nei luoghi della movida

Il bilancio delle forze dell'ordine

PALERMO – Palermo, controlli e multe nei luoghi della movida. Polizia, carabinieri e polizia municipale hanno effettuato servizi ad alto impatto in particolare nelle aree di via Roma, di piazza San Domenico, di piazza Caracciolo e attorno agli assi viari di via Maccheronai, di discesa dei Giudici, di via Argenteria, di via Paterna, di discesa Caracciolo, di via Gorizia, di via Cagliari, di piazza Rivoluzione e di via Garibaldi.

Sono stati effettuati anche controlli amministrativi in cui non sono state, tuttavia, riscontrate irregolarità. Nel corso di tutti i servizi approntati sono stati controllati 18 veicoli, identificate 81 persone ed elevate 7 sanzioni al Codice della Strada.

I controlli, inoltre, sono stati estesi nella zona del porto di Palermo. In questo caso, insieme alle forze dell’ordine già citate, è intervenuto anche personale della Capitaneria di Porto e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Nel corso delle operazioni svolte, in questo senso, sono stati controllati 190 veicoli, identificate 573 persone ed elevate 5 sanzioni al Codice della Strada; effettuati anche accessi ispettivi in esercizi limitrofi all’area portuale ove sono state riscontrate irregolairtà legate all’impiego di lavoratori “in nero”, alla mancanza di perizia fonometrica ed alla mancanza di autorizzazione all’utilizzo di telecamere interne. I servizi di Alto Impatto proseguiranno anche nelle prossime settimane.