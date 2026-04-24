Palermo, Wizz Air annuncia sei nuove rotte: operative da agosto

Dal capoluogo si potrà volare verso Roma Fiumicino, Pisa, Barcellona, Praga, Marrakech e Dortmund

PALERMO – Wizz Air, seconda compagnia aerea per quota di mercato in Italia, e Gesap hanno annunciato oggi un’importante novità per la base della compagnia presso l’Aeroporto di Palermo “Falcone Borsellino”.

A partire dal prossimo 6 settembre, il vettore porterà da due a tre il numero di aeromobili basati nello scalo, rafforzando in modo significativo la propria offerta di rotte sia domestiche che internazionali a partire dalla stagione estiva.

Nel dettaglio, l’arrivo del terzo aeromobile a Palermo consentirà il lancio di sei nuovi collegamenti – due domestici e quattro internazionali – con ben tre destinazioni attualmente non servite dall’aeroporto: Praga, Marrakech e Dortmund.

Un momento della conferenza stampa di presentazione delle nuove rotte

Le nuove rotte Wizz Air da Palermo

Palermo – Barcellona : dal 6 settembre 2026, con quattro frequenze settimanali in totale – martedì, giovedì, sabato e domenica nella stagione estiva; lunedì, mercoledì, venerdì e domenica nella stagione invernale.

: dal 6 settembre 2026, con quattro frequenze settimanali in totale – martedì, giovedì, sabato e domenica nella stagione estiva; lunedì, mercoledì, venerdì e domenica nella stagione invernale. Palermo – Dortmund : dall’8 settembre, con tre frequenze settimanali il martedì, giovedì e sabato.

: dall’8 settembre, con tre frequenze settimanali il martedì, giovedì e sabato. Palermo – Marrakech : dal 7 settembre 2026, con tre frequenze settimanali ogni martedì, giovedì e sabato.

– : dal 7 settembre 2026, con tre frequenze settimanali ogni martedì, giovedì e sabato. Palermo – Pisa : dal 25 ottobre 2026, con 10 frequenze settimanali distribuite su tutti e 7 i giorni della settimana.

: dal 25 ottobre 2026, con 10 frequenze settimanali distribuite su tutti e 7 i giorni della settimana. Palermo – Praga : dal 6 settembre 2026, con quattro frequenze settimanali ogni lunedì, mercoledì, venerdì e domenica.

: dal 6 settembre 2026, con quattro frequenze settimanali ogni lunedì, mercoledì, venerdì e domenica. Palermo – Roma Fiumicino: dal 1° agosto 2026, con 21 frequenze settimanali (3 voli giornalieri).

I biglietti dei sei collegamenti e di tutte le altre rotte da Palermo sono già disponibili e in vendita su wizzair.com e sull’app mobile WIZZ, a partire da €19.99.

“Altro passo nel percorso di sviluppo dell’aeroporto di Palermo”

“Il terzo aereo della base e i sei nuovi collegamenti di Wizz Air da Palermo rappresentano un altro passo concreto nel percorso di sviluppo e di posizionamento internazionale dell’aeroporto di Palermo“, dice Gianfranco Battisti, amministratore delegato di Gesap, la società di gestione dello scalo aereo palermitano Falcone Borsellino.

“Il rafforzamento della rotta su Roma si tradurrà progressivamente in maggiori opportunità per i passeggeri e in una riduzione delle tariffe, a beneficio della mobilità e dell’accessibilità del territorio. In parallelo – continua Battisti – le nuove destinazioni internazionali rispondono a una strategia precisa di destagionalizzazione dei flussi, in linea con le esigenze del sistema turistico siciliano“.

“L’obiettivo è chiaro: vogliamo contribuire a trasformare Palermo in una destinazione attrattiva per dodici mesi l’anno, rafforzandone il ruolo di porta di accesso del Mediterraneo. Questo sviluppo si inserisce in una più ampia dinamica di crescita dello scalo – conclude l’ad di Gesap – e conferma la capacità di attrarre investimenti industriali di lungo periodo, fondamentali per sostenere competitività, connettività e sviluppo economico del territorio”.