Pall. Trapani, sconfitta pesante contro Vanoli Cremona

Il finale è di 97-54 per i padroni di casa

CREMONA – Al Palaradi di Cremona la 2B Control Trapani racimola una sconfitta drammaticamente pesante: 97-54 il finale. Una partita mai in discussione che gli uomini di Cavina hanno condotto dal primo all’ultimo secondo. Trapani fuori giri fin da subito, incapace di rispondere allo strapotere avversario. Niente da salvare in casa Trapani che dovrà guardare subito al match di domenica contro Latina.

LA PARTITA

1°Quarto: Trapani comincia con Massone, Guaiana, Mollura, Stumbris e Carter. Denegri dalla media apre il tabellino. Tabu ed Eboua segnano da 3 e Cremona va 8-0. Denegri ancora con una tripla allo scadere dei 24” ed Eboua dalla media. Dopo 5’ Cremona è 13-0 senza sbagliare un tiro. Parente è costretto al timeout. Mollura segna 4 punti di fila ma si fa male ed è costretto ad uscire. Bomba di Romeo (13-7). Eboua segna due volte da sotto. Piccoli segna da 3 ed Eboua schiaccia per il +15 (22-7) Massone accorcia da 2 e allo scadere fa 2/2 dalla lunetta. Il quarto si chiude sul 22-11

2°Quarto: Mollura torna in campo e segna subito Tsetserukou per Trapani. Alibegovic segna dalla media e gli risponde Rupil. Cannon prima appoggia da sotto e dopo realizza due liberi. Eboua segna ancora e Cremona va 33-15. Stumbris da 3. Gli risponde Eboua. Mobio e Tabu segnano da 3 e Cremona vola a +23. Tsetserukou va in lunetta per un 2/2. Denegri e Alibegovic segnano ancora da 3. Segna anche Ndzie recuperando un rimbalzo in attacco. Mollura fa 2/2 dalla lunetta. Alibegovic gli risponde alla stessa maniera. L’ultima palla è di Trapani che la spreca malamente. Si va al riposo 51-22.

3°Quarto: Stumbris inizia con una tripla. Gli risponde Alibegovic. Guaiana segna i suoi primi due punti. Primi punti anche per Carter dalla lunetta. Piccoli ancora da 3. Cannon fa 5 punti di fila e Cremona va a +33 (62-29). Segna Denegri e coach Parente chiama ancora timeout. Segnano Rupil e Romeo, Cannon con un tap-in. Stumbris segna la sua terza tripla. Gallo schiaccia per Cremona e Romeo fa 1/2 dalla lunetta. Caroti segna da 3 sulla sirena. Per Trapani è notte fonda. Il quarto finisce 73-37.

4°Quarto: Subito Gallo da 3. Romeo dalla lunetta. Ndzie fa 2/2 dalla lunetta. Segnano Caroti da due e Denegri con una bomba e Cremona va 83-39. Ndzie schiaccia la bimane, Gallo segna da 3 e Parente chiama ancora timeout sul punteggio di 88-39. Trapani sbaglia qualsiasi cosa. Mobio segna da sotto. Carter muove il punteggio per Trapani con un 1/2 dalla lunetta. Stumbris e Gallo fanno 2/2 dalla lunetta. Rupil segna da 3, Massone segna in penetrazione, Carter fa 2/2 dalla lunetta e Rupil la chiude con un’altra bomba. Il finale è 97-54.

IL TABELLINO

Parziali: (22-11; 29-11; 22-15; 24-17)

Vanoli Basket Cremona: Paul Eboua 16 (6/8, 1/1), Mirza Alibegovic 15 (2/2, 3/7), Davide Denegri 13 (2/4, 3/3), Jalen Cannon 13 (3/3, 1/2), Filippo Gallo 10 (1/3, 2/5), Joseph yantchoue Mobio 7 (2/7, 1/3), Beye jonathan Tabu-eboma 6 (0/2, 2/3), Matteo Piccoli 6 (0/1, 2/3), Kevin Ndzie 6 (2/3, 0/0), Lorenzo Caroti 5 (1/2, 1/2), Tommaso Vecchiola 0 (0/1, 0/0), Giacomo Zanetti 0 (0/1, 0/0)

2B Control Trapani: Roberts Stumbris 11 (0/1, 3/10), Marco Rupil 10 (2/3, 2/4), Gabriele Romeo 8 (1/4, 1/4), Federico Massone 6 (2/4, 0/0), Marco Mollura 6 (2/4, 0/1), Myles Carter 5 (0/2, 0/0), Vincenzo Guaiana 4 (2/2, 0/1), Kiryl Tsetserukou 4 (1/3, 0/0), Giovanni Minore 0 (0/0, 0/0), Martin Kovachev 0 (0/0, 0/0)