Gigantesca palla di neve frana su una piattaforma piena di turisti: la fuga in preda al panico VIDEO

Demolita una struttura di legno

TIBET – Gigantesca palla di neve frana su una piattaforma piena di turisti. Un video impressionante proveniente dalla regione autonoma del Tibet ha catturato l’attenzione del pubblico, mostrando il momento in cui una enorme palla di neve, rotolando giù da un fianco della montagna, demolisce una struttura di legno nella città di Nyingchi. Il filmato è entrato a far parte dei video virali del momento sui social media. Le immagini documentano la paura dei turisti presenti, i quali, sorpresi dall’inaspettato pericolo, lanciano urla di terrore fuggendo in cerca di sicurezza. Questo episodio si è verificato presso la nota area panoramica di Kadling Gorge, un luogo di straordinaria bellezza naturale che attrae visitatori da tutto il mondo.

Palla di neve distrutte la piattaforma: le immagini

Nonostante le immagini possano suggerire un evento di grande pericolo, le autorità hanno tempestivamente chiarito la situazione, tranquillizzando la comunità. Un portavoce ha infatti dichiarato che l’area in cui si è verificato l’incidente presenta un pendio di lieve inclinazione, estendendosi per soli alcuni metri, escludendo quindi la possibilità che si trattasse di una valanga. Fortunatamente, nonostante l’impressionante spettacolo e il comprensibile allarme iniziale, l’evento non ha causato alcun ferito, dissipando così i timori per la sicurezza dei visitatori dell’area.



