Pallacanestro Trapani, inizia fase a orologio: il programma

Le quattro giornate sono in programma domenica 17, mercoledì 20, domenica 24 aprile e domenica 1 maggio

TRAPANI – Terminata la fase di qualificazione, la stagione regolare del campionato di Serie A2 Old Wild West 2021/22 sarà completata dalla fase a orologio, composta da 4 gare; nella quale si incrociano squadre dell’altro girone, le due che precedono (fuori casa) e le due che seguono (in casa) per ogni singola posizione in classifica. Esempio: 1 Verde ospita 2 e 3 Rosso; e va in trasferta sui campi di 13 e 14 Rosso. I punti ottenuti nella fase a orologio saranno cumulati a quelli della prima fase, dando termine alla stagione regolare e, con questa, la classifica finale dei due gironi Verde e Rosso.

Le quattro giornate della fase a orologio sono in programma domenica 17 (ai Club è concessa la facoltà di anticipare a sabato 16), mercoledì 20, domenica 24 aprile e domenica 1° maggio (ultimo turno, obbligo contemporaneità).

IL PROGRAMMA

Di seguito il programma delle prime due giornate della fase a orologio: il calendario definitivo, comprensivo di date e orari di gioco, sarà reso noto prossimamente dal Settore Agonistico FIP.

1^ giornata Fase a Orologio – Domenica 17 aprile (facoltà di anticipare a sabato 16)

Next Nardò-Apu Old Wild West Udine

Ristopro Fabriano-Acqua S.Bernardo Cantù

Givova Scafati-Giorgio Tesi Group Pistoia

Tezenis Verona-Gruppo Mascio Treviglio

OraSì Ravenna-Reale Mutua Torino

Umana Chiusi-Novipiù JB Monferrato

Top Secret Ferrara-UCC Assigeco Piacenza

Tramec Cento-Staff Mantova

Unieuro Forlì-2B Control Trapani (venerdì 15, ore 20)

Allianz Pazienza San Severo-Urania Milano

Benacquista Assicurazioni Latina-Edilnol Biella

Atlante Eurobasket Roma-Bakery Piacenza

LUX Chieti-Infodrive Capo d’Orlando

Stella Azzurra Roma-Agribertocchi Orzinuovi

2^ giornata Fase a Orologio – Mercoledì 20 aprile

Apu Old Wild West Udine-OraSì Ravenna

Acqua S.Bernardo Cantù-Umana Chiusi

Giorgio Tesi Group Pistoia-Top Secret Ferrara

Gruppo Mascio Treviglio-Tramec Cento

Reale Mutua Torino-Unieuro Forlì

Novipiù JB Monferrato-Allianz Pazienza San Severo

UCC Assigeco Piacenza-Benacquista Assicurazioni Latina

Staff Mantova-Atlante Eurobasket Roma

2B Control Trapani-LUX Chieti (PalaConad, ore 20.45)

Urania Milano-Stella Azzurra Roma

Edilnol Biella-Next Nardò

Bakery Piacenza-Ristopro Fabriano

Infodrive Capo d’Orlando-Givova Scafati

Agribertocchi Orzinuovi-Tezenis Verona