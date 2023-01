Pallacanestro Trapani, vittoria contro Monferrato per 77-73

I granata conducono fin dal primo istante

3' DI LETTURA

TRAPANI – Nello scontro diretto fra Trapani e Casale vincono meritatamente i ragazzi di Parente che si impongono 77 a 73. I granata conducono fin dal primo istante ma la Novipiù con caparbietà è riuscita a rimanere in partita affidandosi ai suoi super talenti Ellis-Redivo. Trapani gioca di squadra e porta a casa due punti importanti per la sua classica seppur non riuscendo a portare a suo favore la differenza canestri.

1° Quarto: Trapani inizia con Massone, Guaiana, Mollura, Stumbris e Carter. I primi punti sono di Mollura dalla lunetta. Ellis pareggia in contropiede. Stumbris segna dalla media e Martinoni risponde da sotto. Carter fa 2/2 dalla lunetta. Martinoni ancora da sotto. Carter e Mollura segnano da due. Accorcia ancora Martinoni. Carter con una schiacciata e Mollura con una bomba costringono coach Valentini al primo timeout sul 15-8. Formenti accorcia con 5 punti consecutivi. Bomba di Stumbris. Leggio segna da sotto. Mollura si guadagna e realizza 3 tiri liberi. Redivo colpisce da 3. Martinoni fa 1/2 dalla lunetta. Stumbris da due e il quarto si chiude sul 23-19.

2° Quarto: Subito Tsetserukou in tap-in. Leggio segna da tre. Tsetserukou è preciso dalla lunetta. Carter colpisce da tre e Stumbris fa 2/2 dalla linea della carità e Trapani va a +10 (32-22). Martinoni ne segna soltanto uno dalla lunetta. Mollura realizza dalla media e coach Valentini chiama ancora timeout sul 34-23. Stumbris segna due bombe consecutive con in mezzo una penetrazione di Ellis. Formenti segna da tre e Ellis fa 2/2 dalla lunetta. L’ultima palla è per Monferrato che segna ancora con Ellis. Si va al riposo sul 40-32.

3° Quarto: Carter fa 1/2 dalla lunetta. Leggio e Redivo segnano da tre (41-38). Guaiana da due, Romeo da due e Massone con un libero si iscrivono a referto e Trapani va +8 (46-38). Ghirlanda fa 0/2 dalla lunetta e Trapani allunga ancora con Carter. Valentini accorcia con una tripla. Carver segna da sotto. Redivo segna in penetrazione. Romeo segna dalla media chiudendo un parziale di 7-0 per gli ospiti. L’ultima azione è di Trapani con Romeo che serve un assist per Tsetserukou che segna da sotto. Il quarto si chiude sul 52-45.

4° Quarto:Subito Romeo per Trapani. Redivo risponde con una tripla. Carter fa 1/2 ai liberi e Ghirlanda segna da tre (55-51). Massone fa cinque punti consecutivi. Carver segna da sotto e Monferrato resta sempre attaccata (60-56). Botta e risposta tra Stumbris e Ellis da tre. Ancora Ellis da tre e coach Parente chiama timeout sul 63-62. Mollura fa 2+1. Carver segna da sotto. Ellis schiaccia per il pari a quota 66. Romeo riporta avanti Trapani di due e Mollura segna la bomba del +5 a 1’44” dalla fine (71-66). Ellis fa 2/2 dalla lunetta. Redivo con tre liberi per il pari (71-71). Stumbris segna con fallo per il +3 a 50” dalla fine. Redivo sbaglia da 3 e Massone fa 1/2 dalla lunetta. Monferrato sbaglia. Romeo segna in contropiede e Redivo risponde subito. Ultimo timeout di Trapani per ribaltare la differenza canestri ma il tiro di Stumbris è sbagliato. Finisce 77-73.

IL TABELLINO

Parziali: (23-19; 17-13; 12-13; 25-28)

2B Control Trapani: Roberts Stumbris 21 (3/8, 4/6), Marco Mollura 18 (3/4, 2/4), Myles Carter 13 (2/7, 1/1), Gabriele Romeo 10 (5/11, 0/4), Federico Massone 7 (1/6, 1/4), Kiryl Tsetserukou 6 (2/4, 0/0), Vincenzo Guaiana 2 (1/5, 0/1), Marco Rupil 0 (0/1, 0/0), Martin Kovachev 0 (0/0, 0/0), David Lentini 0 (0/0, 0/0), Veljko Dancetovic.

Novipiù Monferrato Basket: Quinn Ellis 21 (5/6, 2/3), Lucio Redivo 18 (3/6, 3/7), Matteo Formenti 8 (1/2, 2/7), Gianmarco Leggio 8 (1/2, 2/4), Aaron Carver 6 (3/5, 0/0), Niccolo Martinoni 6 (2/3, 0/3), Matteo Ghirlanda 3 (0/1, 1/2), Luca Valentini 3 (0/2, 1/2), Lorenzo Mele 0 (0/0, 0/0), Karl markus Poom 0 (0/0, 0/0), Nicolo Castellino.