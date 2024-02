L’Handball Erice vince ancora la Coppa Italia: successo in finale per le Arpie

Coach Manojlovic: "Dopo Supercoppa e Coppa Italia vogliamo lo scudetto"

La AC Life Style Erice bissa il successo della passata annata a Rimini e conquista la seconda Coppa Italia della sua storia (2023 e 2024) superando in un’equilibrata finale la Cassano Magnago, capace di arrendersi alle Arpie solo nel finale e col risultato conclusivo di 23-21.

Avvio veemente delle ragazze di Manojlovic, che passano subito in vantaggio. La gara poi torna ad essere equilibrata e le due compagini lottano quasi punto a punto per tutto il match provando a raggiungere il successo in finale. A 160 secondi dalla fine Cassano Magnago torna sotto (22-21), fallendo la rete del pari con Ponti. È la resa delle lombarde e il secondo trionfo nella manifestazione per Erice. MVP della sfida è Manfredini per Cassano Magnago, Tarbuch per Erice. Migliori realizzatrici: Gozzi (6) per Cassano Magnago, Tarbuch (7) per Erice. Menzione per Antonella Coppola, all’ottava Coppa Italia in carriera (di cui sei a Salerno e due in Sicilia) e giocatrice più vincente della manifestazione.

A fine incontro, Nikola Manojlovic, tecnico di Erice, commenta così la finale vinta: “Abbiamo sofferto molto, era una partita secca che ci ha riservato tante emozioni. Non è stata una bella sfida ma negli ultimi dieci minuti è uscita fuori la nostra difesa che ci ha permesso di centrare il successo. È inutile nasconderci: in questa annata siamo la squadra da battere. Siamo riusciti a conquistare Supercoppa e Coppa Italia, ora proveremo a prenderci anche lo Scudetto. La classifica del campionato è molto corta ma il lavoro duro paga. Non ci nascondiamo, la squadra è stata costruita per tutti e tre gli obiettivi. Proviamo a prenderci tutto”.