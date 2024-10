Pallanuoto, primo ko in Euro Cup per l’Ortigia: vince il BVSC

Secondo ko consecutivo tra campionato e coppa

Secondo ko consecutivo, il primo in questa fase di Euro Cup per l’Ortigia, che viene sconfitta con il punteggio di 17-11 dal BVSC. Contro un avversario forte e organizzato, i biancoverdi partono bene, ma la loro resistenza dura poco più di un tempo, perché poi, nel secondo parziale, gli uomini di Varga scavano un solco incolmabile.

Nel terzo tempo, che segna il ritorno tra i pali di Stefano Tempesti, gli ungheresi allungano ancora, ma gli uomini di Piccardo sono più reattivi in attacco e più attenti in difesa. Torna così l’equilibrio, Campopiano e due volte Inaba rispondono alle reti del BVSC, che nel finale però si porta di nuovo a +6. Gli ultimi 8 minuti non hanno molto da raccontare, il ritmo cala un po’ e il parziale si chiude sul 3-3, facendo aumentare il rammarico dell’Ortigia per quel black-out nel secondo tempo che è costato la partita.

Il BVSC guadagna così la vetta solitaria del girone B, a quota 6 punti, seguito da Ortigia e Panionios (3 punti) e Vouliagmeni (fermo a zero). Adesso, per i biancoverdi è già tempo di pensare al campionato. Domenica, a Siracusa, arriva l’Onda Forte Roma, sconfitta nella prima giornata dal TeLiMar Palermo.

Ortigia, Piccardo: “Secondo tempo decisivo”

Nel dopo partita coach Stefano Piccardo commenta con un po’ di rammarico la sconfitta: “Nel secondo tempo, purtroppo, abbiamo accusato un black-out che è iniziato da due nostre conclusioni sbagliate in attacco, una in superiorità numerica e una a uomini pari, nelle quali abbiamo preso la ripartenza. Da quel momento ci siamo aperti e non siamo più riusciti a fermare il BVSC”.

“Peccato per come è venuto questo risultato negativo contro quella che comunque è la squadra più forte del girone. Peccato, perché nel primo tempo abbiamo fatto bene, così come nel terzo e nel quarto, mentre abbiamo sbagliato clamorosamente il secondo tempo – spiega il tecnico -. Questo deve essere da monito in vista di domenica, perché contro l’Onda Forte sarà una partita importante. Adesso dobbiamo riposare e pensare ad altro, poi sabato lavoreremo per preparare la sfida di domenica in campionato”.