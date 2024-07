Pallanuoto: il portiere Domenico Ruggiero torna all’Ortigia

Il classe 2003: "Bello tornare a Siracusa, qui mi sento a casa"

SIRACUSA – Il Circolo Canottieri Ortigia, tramite un comunicato, annuncia ufficialmente un nuovo innesto nella sua rosa per la stagione 2024/2025. In biancoverde, infatti, torna il portiere Domenico “Dodo” Ruggiero.

Classe 2003, arrivato a Siracusa nella stagione 2021/2022, lo scorso anno è stato mandato in prestito a Crotone, dove ha disputato il campionato di Serie A2 con la calottina della RN Auditore Crotone. Adesso il rientro a Siracusa, dove farà parte del gruppo portieri della prima squadra, insieme al leggendario Stefano Tempesti.

Questo il commento di Ruggiero: “Per me è bello poter tornare a giocare con i colori dell’Ortigia. Qui mi sento a casa e non vedo l’ora di iniziare a lavorare duramente, con l’obiettivo di fare una grande stagione e toglierci tante soddisfazioni. Davanti a me avrò Stefano Tempesti e, come sempre, prenderò spunto da lui e dai suoi insegnamenti. Sicuramente, l’esperienza in serie A2 mi è servita a crescere. Torno a Siracusa più maturo e con una mentalità diversa”.

Contestualmente, l’Ortigia saluta il portiere Giacomo Calabresi, che lascia Siracusa dove, oltre che come atleta e ragazzo di grande valore, si è fatto apprezzare come tecnico delle giovanili e come collaboratore della società.