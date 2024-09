Pallanuoto, l’Ortigia abbatte il Duisburg: prima nel girone di Euro Cup

Qualification Round concluso con tre vittorie per i siracusani

La più bella Ortigia vista in questa prima fase della stagione travolge il Duisburg (22-12) e chiude al primo posto il Qualification Round di EA Euro Cup. Gli uomini di Piccardo giocano una partita di ritmo e d’attacco, realizzando una percentuale quasi massima a uomo in più e mostrando incoraggianti segnali di crescita anche in difesa.

La squadra di Piccardo, dunque, aggiunge alla qualificazione anche il primato del girone, obiettivo dichiarato alla vigilia. Nei primi due turni del Qualification Round l’Ortigia ha battuto anche il PAOK (15-13) e il Triglav Kranj (6-17).

Coach Stefano Piccardo, nel dopo partita, finalmente può godersi la bella prestazione di oggi e l’obiettivo raggiunto: “Oggi benissimo, abbiamo giocato davvero un’ottima gara. Sicuramente avremmo potuto prendere meno gol, perché ne abbiamo regalato qualcuno, ma in generale abbiamo fatto una buona prestazione e abbiamo vinto il girone. Quindi, bisogna fare i complimenti ai ragazzi. In fase offensiva oggi, in alcuni momenti della partita, abbiamo giocato veramente bene, anche nelle ripartenze”.

“Siamo in crescita, devo dire che fisicamente stavamo molto meglio oggi che nel primo match. Adesso torneremo a casa e ci metteremo sotto con il lavoro, perché tra due settimane inizia il campionato e poi, subito dopo, avremo la seconda fase di Euro Cup. Ci aspettano quattro partite in dieci giorni. Dobbiamo allenarci e mettere ancora un po’ di benzina nel motore”, ha concluso l’allenatore.