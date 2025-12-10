Pallanuoto, il TeLiMar resta in scia: Savona viene fuori solo sul finale

Alla “Zanelli” finisce 18-13

Nulla da fare per il TeLiMar nella dodicesima giornata di Serie A1 maschile di pallanuoto. Alla piscina “Zanelli”, la Rari Nantes Savona, terza forza del campionato, vince per 18-13. Il risultato finale, però, non rispecchia il reale andamento del match, con i liguri che dilagano solo sul finale.

Il TeLiMar, orfano del capitano Lo Cascio, infortunato, può contare su Jake Muscat, la cui squalifica è stata commutata in multa. Primo parziale combattuto, con continui botta e risposta. La seconda frazione conferma l’andamento serrato del match, con Savona avanti ma con il TeLiMar sempre in scia fino al 9-8. Il terzo quarto si apre con un break dei biancorossi, che provano l’allungo, mentre il Club dell’Addaura resta in partita a un mini‑break nel finale.

Ultimo parziale inizialmente aperto, ma i padroni di casa trovano il break decisivo. Il girone di andata per i palermitani si chiuderà sabato 13 dicembre a Terrasini, quando la squadra allenata da Baldineti ospiterà il Circolo Canottieri Ortigia 1928, in quello che è un derby in chiave salvezza.

Marcello Giliberti, presidente del TeLiMar, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a fine gara: “Complimenti a tutta la squadra e al coach, per aver giocato alla pari questo difficilissimo match in trasferta contro la fortissima Rari Nantes Savona, riuscendo a tenere il risultato in assoluto equilibrio sino a pochi minuti dalla fine. Finalmente ho visto un bel gioco di squadra, con ottime prestazioni di ogni singolo. Credo che questo sia stato il modo migliore per preparare il derby casalingo di sabato prossimo contro l’Ortigia. Abbiamo ora due giorni per rifinire la relativa preparazione, che cercheremo di centrare al meglio”.