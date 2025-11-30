Pallanuoto, il TeLiMar lotta a Genova ma il Quinto si impone 14-12

Partita intensa e nervosa

Il TeLiMar esce sconfitto 14-12 dalla piscina “Paganuzzi” di Genova contro l’Iren Quinto, nella decima giornata del campionato di Serie A1 maschile di pallanuoto, al termine di una gara combattuta e dispendiosa sia dal punto di vista fisico che mentale.

Ritmi veloci, pressing alto e tanti controfalli fischiati dalla coppia arbitrale hanno reso la partita intensa e nervosa, con il Club dell’Addaura che per quasi metà gara ha dovuto fare a meno delle indicazioni di coach Baldineti, espulso per proteste. Nonostante ciò, i palermitani hanno mostrato carattere e determinazione, partendo forte con Lo Dico e Muscat e conducendo a lungo nel primo periodo fino al 3-6.

Nel prosieguo, Vucurovic, Alfonso e ancora Muscat hanno tenuto la squadra agganciata agli avversari, ma nel finale la maggiore concretezza dei liguri ha fatto la differenza. Adesso, testa alla gara casalinga di sabato prossimo contro il fanalino di coda Florentia.