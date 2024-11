Pallanuoto, il TeLiMar vince e convince contro l’Olympic Roma

Il club dell'Addaura sale a quota 10 punti in campionato

Sale a quota 10 punti in campionato il TeLiMar Palermo, che nella settima giornata di Serie A1 di pallanuoto espugna la piscina del Centro federale Valco San Paolo di Ostia. Contro la neopromossa Training Academy Olympic Roma finisce 6-12 un match giocato in modo attento dal club dell’Addaura, capace di non scomporsi dopo il gol in avvio dell’ex Vitale.

Con un gioco ordinato in difesa e concreto in attacco, i rossoverdeblù rispondono subito, completano la rimonta e iniziano a scavare il gap, mettendo al sicuro il risultato. Adesso, testa alla delicata sfida di sabato prossimo, che vedrà gli uomini allenati da Baldineti ospitare a Terrasini l’Ortigia, nel primo derby siciliano in stagione.

Autore di un poker è il difensore ligure Emanuele Marini, al suo secondo anno al TeLiMar: “Abbiamo giocato molto bene la fase difensiva, trasformando in attacco il lavoro fatto. Abbiamo giocato a testa alta, con cattiveria, come ci ha chiesto Gu e come si aspettavano tutti da noi. Sono contento per i miei compagni e per quello che stiamo facendo. Grazie a questa vittoria, riusciremo a lavorare in modo più tranquillo, preparando in modo mirato il derby. Ci concentreremo sull’attacco dell’Ortigia, sulla nostra difesa e sulle ripartenze che dovremo provare a portare su ogni azione”.