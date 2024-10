Pallanuoto, netto successo dell’Ortigia contro Onda Forte

Piccardo: "Dobbiamo migliorare la nostra fase difensiva"

L’Ortigia supera nettamente l’Onda Forte ritrovando la vittoria in campionato e conquistando i primi tre punti in classifica. Davanti ai propri tifosi, i biancoverdi offrono una prova convincente, soprattutto in fase offensiva, chiudendo la partita già nel terzo tempo, quando imprimono un’accelerazione che mette in ginocchio i romani. Il risultato finale dell’incontro è di 22-10 per i siciliani.

La squadra di Piccardo, che può contare sul ritorno di Tempesti e su una maggiore esperienza, oltre che su una condizione fisica migliore, parte un po’ lenta per mettere il piede sull’acceleratore in seguito. Alla fine, successo largo e ottima risposta al momento di difficoltà. Successo anche per il morale del gruppo, che domenica prossima ospiterà il Brescia, nel primo big-match della stagione.

Nel dopo partita, coach Stefano Piccardo si gode la vittoria, ma non è contento dell’atteggiamento difensivo: “Oggi abbiamo prodotto tanto in avanti, però dietro siamo stati un disastro, sia nella scelta dei tiri sia nei due-tre errori gratuiti commessi quando il risultato era ancora in ballo. La nostra è una squadra che fa tanti gol, è vero, ma in difesa ha ancora dei problemi piuttosto seri. Lasciando stare alcuni gol che possono essere frutto di responsabilità individuali, va detto che ne abbiamo regalati anche molti scaturiti dalla fase conclusiva dell’attacco. Il fatto è che noi, negli ultimi quattro o cinque secondi, spesso non ragioniamo. Pertanto, credo che la strada sarà lunga e bisognerà lavorare ancora tanto”.

“Chiaramente ci sono anche degli aspetti positivi, altrimenti non sarebbe possibile segnare 22 gol in serie A. Della mia squadra mi piace sempre molto la predisposizione alla profondità, il fatto di arrivare sempre in quattro sulla prima linea, con il contropiede aperto. Questo è un aspetto che apprezzo tanto. Oggi, alcune volte, lo abbiamo fatto veramente bene, perché abbiamo prima aperto a destra, poi a sinistra, quindi abbiamo ricercato un uomo dal palo. E così via. Abbiamo certamente tante soluzioni a nostra disposizione”, ha concluso l’allenatore.