Pallanuoto, solo un pareggio per il TeLiMar: a Napoli finisce 10-10

Contro il Circolo Nautico Posillipo

Il TeLiMar esce dalla piscina “Felice Scandone” di Napoli con un punto, ma soprattutto con un’altra prestazione gagliarda, nella penultima giornata della regular season del campionato di Serie A1 di pallanuoto.

Contro il Circolo Nautico Posillipo finisce 10-10 un match costantemente condotto dal club dell’Addaura anche di due reti, recuperati dagli avversari a 2” dalla sirena sul quinto rigore fischiato a loro favore. Partono meglio i palermitani nel primo periodo, con i padroni di casa che riescono a segnare solo dai cinque metri. Seconda frazione che vede il ritorno dei partenopei, con il TeLiMar che poco prima dell’intervallo lungo riesce a riportarsi sopra di uno.

Al rientro, batti e ribatti, con i rossoverdeblù sempre avanti. Gli uomini di Baldineti negli ultimi 8’ di gioco si portano sul +2, ma un finale incandescente regala spettacolo e un punto anche ai partenopei, che oggi, al debutto alla direzione nella massima serie del romano Iacovelli, avevano tre assenti importanti come Bertoli, Cuccovillo e Saccoia. Appuntamento a Terrasini tra due settimane per l’ultima partita per evitare i playout. Sarà sfida diretta contro la Roma Vis Nova.