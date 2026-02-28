Pallanuoto, il TeLiMar cede a Salerno: a Santa Maria Capua Vetere è 19-13

Gara intensa e molto fisica

Il TeLiMar cade a Santa Maria Capua Vetere contro la Rari Nantes Salerno nella quarta giornata del girone di ritorno di Serie A1 di pallanuoto, al termine di una gara intensa e molto fisica. Finisce 19-13 un match in cui il club dell’Addaura prova a restare agganciato fino alla metà del terzo tempo, prima dello strappo decisivo dei padroni di casa.

Nonostante le difficoltà, i palermitani trovano buone soluzioni offensive con Vucurovic e Giliberti, ma pagano le troppe ripartenze concesse e la maggiore continuità dei campani nei momenti chiave. Una sconfitta pesante nel punteggio, ma che offre comunque spunti utili in vista del prossimo impegno casalingo.

Marcello Giliberti, presidente del TeLiMar, a fine gara dice: “Complimenti alla Rari Nantes Salerno che, giocando con grande carattere, ha vinto un match che ha sempre condotto. Certamente, un arbitraggio più sereno nei nostri confronti, avendo visto decisioni difformi da una parte rispetto all’altra, ed un minor numero di nostri errori in fase di finalizzazione – abbiamo sbagliato di tutto e di più sottoporta – avrebbero potuto determinare un risultato diverso. Ci abbiamo messo il cuore dall’inizio alla fine. Oggi probabilmente doveva andare così. Andiamo avanti, aspettando in casa il forte Trieste nel prossimo turno”.