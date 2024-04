Pallanuoto: altra sconfitta per il TeLiMar, l’Ortigia pareggia a Bologna

Intanto la Nuoto Catania porta a casa i tre punti

Ultima giornata di Round Scudetto e Round Retrocessione per la massima serie maschile di pallanuoto. In acqua tutte le squadre siciliane che avevano ben poco da giocarsi e che si proiettano così alla fase finale della stagione.

L’Ortigia chiude allo stesso modo in cui aveva iniziato il campionato, pareggiando contro la De Akker Bologna (questa volta 8-8). Un match diverso nella sua dinamica rispetto a quello d’andata, ma identico nell’esito finale. Non c’erano motivazioni di classifica, ma i bolognesi hanno mostrato di avere più voglia. I biancoverdi, invece, sono apparsi scarichi e hanno sbagliato tanto, giocando alla fine una partita punto a punto e rischiando anche di perderla.

Finisce 8-13 alla piscina Olimpica comunale di Palermo la partita fra TeLiMar e Pallanuoto Trieste. Anche in questo caso match ininfluente ai fini della classifica, con il club dell’Addaura che chiude la seconda fase al quinto posto a quota 28 punti. I triestini accumulano un vantaggio che permette loro di condurre la gara, nonostante i tentativi di rimonta dei palermitani, che devono rinunciare al secondo centroboa per quasi l’intero match. Baldineti arriva anche a sostituire Jurisic tra i pali con il giovanissimo Girasole – porta inviolata per lui nei 2’ giocati – ma la scossa non arriva.

Infine, la Nuoto Catania batte il C.N. Posillipo in trasferta con il risultato finale di 7-9. Grande prestazione per la compagine etnea, che adesso deve subito pensare al match contro la Roma Vis Nova. La gara, infatti, è valevole per i playout in programma a maggio: l’obiettivo resta la salvezza in Serie A1.